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Путин подписал указ о выплатах мобилизованным россиянам

Путин подписал указ о выплатах мобилизованным россиянамПутин подписал указ о единовременной выплате ₽195 тыс. мобилизованным и контрактникам

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах (ВС) РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству поручено определить порядок осуществления выплат и обеспечить финансирование расходов на эти цели.

«Настоящий указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года», — говорится в тексте указа.

С 1 ноября в России установлено минимальное ежемесячное денежное довольствие для призванных в рамках частичной мобилизации, которое составит 195 тысяч рублей в месяц. Как уточняет государственный портал «Объясняем.рф», выплаты будут производиться с момента зачисления в списки личного состава воинской части и вне зависимости от места ее нахождения.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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