Ранговые режимы в Call Of Duty: Modern Warfare 2 добавят в следующем году
Сегодня, 14:15 Вадим Карасев
Студии Treyarch и Infinity Ward поделились планами по ранговым режимам в Call Of Duty: Modern Warfare 2. Они появятся только в 2023 году, на данный момент разработчики не уточняют, когда именно. Но при этом авторы Call Of Duty: Modern Warfare 2 рассказали о 5 направлениях, которые они прорабатывают по данному вопросу:
идет разработка соревновательных режимов
работают над дивизионами, которые разделены по уровню навыков
работают над отображением рейтинга навыков
планируют запустить таблицу лидеров «топ-250 игроков»
и готовят награды для соревновательных режимов
Также разработчики сообщили, что закроют в этом месяце League Play в Black Ops: Cold War и ранговые режимы для Vanguard. Награды можно забрать до 22 ноября.
По материалам: newxboxone