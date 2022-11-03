. Ранговые режимы в Call Of Duty: Modern Warfare 2 добавят в следующем году

Вадим Карасев





Студии Treyarch и Infinity Ward поделились планами по ранговым режимам в Call Of Duty: Modern Warfare 2. Они появятся только в 2023 году, на данный момент разработчики не уточняют, когда именно. Но при этом авторы Call Of Duty: Modern Warfare 2 рассказали о 5 направлениях, которые они прорабатывают по данному вопросу:

идет разработка соревновательных режимовработают над дивизионами, которые разделены по уровню навыковработают над отображением рейтинга навыковпланируют запустить таблицу лидеров «топ-250 игроков»и готовят награды для соревновательных режимов

Также разработчики сообщили, что закроют в этом месяце League Play в Black Ops: Cold War и ранговые режимы для Vanguard. Награды можно забрать до 22 ноября.