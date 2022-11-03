. Разин пообещал удалить из интернета все видео с Шатуновым
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Разин пообещал удалить из интернета все видео с Шатуновым

Разин пообещал удалить из интернета все видео с ШатуновымПродюсер Разин заявил, что видео с солистом «Ласкового мая» Шатуновым удалят из интернета

Продюсер Андрей Разин пообещал, что через три месяца, к 1 февраля 2023 года, все материалы, связанные с Юрой Шатуновым и группой «Ласковый май», будут заблокированы и удалены из интернета. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

По его словам, что ролики останутся лишь на двух YouTube-каналах, и запрет коснется даже федеральных телеканалов и радиостанций. Однако, добавил Разин, любой желающий сможет запросить согласие правообладателя. Он уточнил, что таким образом хочет зачистить информационное поле. «После смерти Юры прошло несколько месяцев — посмотрите, сколько грязи», — отметил продюсер.

В свою очередь, представитель Юры Шатунова Аркадий Кудряшов заявил РИА Новости, что высказывания Разина являются бредом.

8 октября Ставропольский краевой суд отменил решение о правах Разина на песни «Ласкового мая». Таким образом, было аннулировано решение суда 2005 года, по которому все права на 27 хитов коллектива перешли от их автора Сергея Кузнецова к продюсеру. На следующий день Разин подал иск в кассационный суд.

Бывший солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов умер в июне от инфаркта. Тогда его близкие сообщили, что здоровье артиста подкосили бесконечные суды с Разиным.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Да, котик, жизнь - это боль
Да, котик, жизнь - это боль
Разин пообещал удалить из интернета все видео с Шатуновым
Разин пообещал удалить из интернета все видео с Шатуновым
5 мифов о счастье, которые заведут вас в тупик
5 мифов о счастье, которые заведут вас в тупик
Microsoft инвестирует в игровую компанию, которая специализируется на блокчейне
Microsoft инвестирует в игровую компанию, которая специализируется на
Весь мир внутри себя: представители каких знаков зодиака являются равнодушнее остальных
Весь мир внутри себя: представители каких знаков зодиака являются
Центр российского города перекрыли из-за мужчины с зажигалкой в виде гранаты
Центр российского города перекрыли из-за мужчины с зажигалкой в виде
Названа причина роста цен на газ в Европе
Названа причина роста цен на газ в Европе
Маск устроил опрос о свободе слова и политкорректности
Маск устроил опрос о свободе слова и политкорректности
Каково это, владеть крутой машиной?
Каково это, владеть крутой машиной?
Как правильно тратить силы, чтобы восстанавливаться во время работы
Как правильно тратить силы, чтобы восстанавливаться во время работы
Вера Брежнева попалась на лжи в Латвии
Вера Брежнева попалась на лжи в Латвии
Ксения Бородина рассказала об отношениях с мальчиками
Ксения Бородина рассказала об отношениях с мальчиками

Топ на сегодня

Кристина Бухынбалтэ зря боялась знакомить Ивана Барзикова с отцом
Кристина Бухынбалтэ зря боялась знакомить Ивана Барзикова с отцом
Аренда недвижимости в Эмиратах
Аренда недвижимости в Эмиратах
Во Всеволожске открыли самый глубокий бассейн в России (4 фото + видео)
Во Всеволожске открыли самый глубокий бассейн в России (4 фото +
Игра на расстоянии одного клика
Игра на расстоянии одного клика
Россия била по военным объектам Украины новыми ракетами X-32
Россия била по военным объектам Украины новыми ракетами X-32

Еще по теме

Разин отреагировал на получение Шатуновым права исполнять песни «Ласкового мая»
Разин рассказал о причине кремации Шатунова
Разин назвал виновного в смерти Шатунова
Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая»