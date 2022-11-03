. Россия и Турция начали определять список стран для поставок зерна и удобрений
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Россия и Турция начали определять список стран для поставок зерна и удобрений

Россия и Турция начали определять список стран для поставок зерна и удобренийРФ и Турция начали составлять список стран, нуждающихся в российских зерне и удобрениях

Турция и Россия определяют список стран, нуждающихся в российском зерне и удобрениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, данная работа будет вестись при координации ООН. Отмечается, что это будут, прежде всего, государства Африки и нуждающиеся страны.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал подход российского лидера Владимира Путина к возобновлению зерновой сделки конструктивным. Сам Путин заявил, что Россия не будет препятствовать поставкам зерновых с территории Украины в Турцию.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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