. Россия и Турция начали определять список стран для поставок зерна и удобрений

Вадим Карасев

РФ и Турция начали составлять список стран, нуждающихся в российских зерне и удобрениях

Турция и Россия определяют список стран, нуждающихся в российском зерне и удобрениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, данная работа будет вестись при координации ООН. Отмечается, что это будут, прежде всего, государства Африки и нуждающиеся страны.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал подход российского лидера Владимира Путина к возобновлению зерновой сделки конструктивным. Сам Путин заявил, что Россия не будет препятствовать поставкам зерновых с территории Украины в Турцию.