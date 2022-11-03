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Россиянам дали советы по покупке золота

Россиянам дали советы по покупке золотаЭкономист Скрябин: для сохранения капитала лучше всего подойдут слитки золота

Финансовый аналитик Дмитрий Скрябин рассказал какой вид вложений в золото принесет наибольший доход инвестору. Так для сохранения капитала лучше всего подойдет покупка слитков, а для заработка — приобретение драгоценного металла на Мосбирже. Своими рекомендациями специалист поделился в ходе беседы с «Лентой.ру».

«Цена на золото в долларах во многом будет определяться дальнейшей политикой Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. Если будет сделана пауза в цикле увеличения, то это может привести к существенному росту цены металла», — сообщил Скрябин.

В золото можно инвестировать различными путями. Для получения максимальной выгодны от работы с драгоценным металлом, инвестор должен определиться с целью покупки.

«Если цель максимально консервативная, то есть сохранить капитал, иметь реальный актив на "черный день" — лучший вариант это покупка слитков и хранение их где то в доступном месте», — высказался финансовый аналитик.

Если цель инвестиционная, то есть человек хочет заработать на росте цены актива, то для ее достижения лучше всего подойдет покупка золота на Мосбирже. Это можно сделать самостоятельно или через паевой инвестиционный фонд (ПИФ), сообщил Скрябин. «В отличие от физического металла, цены при покупке на бирже максимально близкие к реальным. Нет необходимости надлежащего хранения, при этом актив обеспечен физическим золотом», — пояснил экономист.

Фьючерсы на золото — предмет спекуляции. Эксперт посоветовал пользоваться этим инструментом осторожно из-за большого «плеча».

Вложения в золото в виде монет выглядят менее привлекательным вариантом инвестиций, счел Скрябин. «Они не имеют стандартизированной универсальной цены. Как правило в моменте разница котировок купли/продажи двузначная в процентах», — указал он.

В третьем квартале 2022 года центральные банки разных стран приобрели почти 400 тонн золота, что более чем в четыре раза больше, чем в прошлом году (91 тонна). Об этом свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту (WGC).

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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