. Российские власти захотели изменить налоговые соглашения с Турцией и ОАЭ

Вадим Карасев

Минфин России предложил изменить налоговые соглашения с Турцией, Малайзией и ОАЭ

Российские власти могут пересмотреть соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Турцией, Малайзией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), заявил «Ведомостям» заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

«В части переговоров по налоговым соглашениям с дружественными странами мы готовим предложения для отправки на рассмотрение в правительство», — пояснил он. Власти хотят изменить налоговые соглашения, чтобы понизить стоимость привлечения прямых инвестиций из указанных стран от реальных инвесторов-резидентов этих юрисдикций, сказал Сазанов.

Пересмотр соглашений нужно провести и с другими крупными азиатскими экономиками, например, с Индией и Индонезией, считает налоговый эксперт компании «Технологии доверия» (ТеДо) Дмитрий Семчишен.

В марте сообщалось, что Россия и Швейцария прекратили переговоры по изменению в соглашении об избежании двойного налогообложения. В прошлом году Сазанов говорил, что министерство предложит Гонконгу, Швейцарии и Сингапуру пересмотреть налоговые соглашения, как ранее это было сделано в отношении Кипра, Мальты, Люксембурга и Нидерландов.