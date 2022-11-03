. Российские власти захотели изменить налоговые соглашения с Турцией и ОАЭ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Российские власти захотели изменить налоговые соглашения с Турцией и ОАЭ

Российские власти захотели изменить налоговые соглашения с Турцией и ОАЭ

Российские власти захотели изменить налоговые соглашения с Турцией и ОАЭМинфин России предложил изменить налоговые соглашения с Турцией, Малайзией и ОАЭ

Российские власти могут пересмотреть соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Турцией, Малайзией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), заявил «Ведомостям» заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

«В части переговоров по налоговым соглашениям с дружественными странами мы готовим предложения для отправки на рассмотрение в правительство», — пояснил он. Власти хотят изменить налоговые соглашения, чтобы понизить стоимость привлечения прямых инвестиций из указанных стран от реальных инвесторов-резидентов этих юрисдикций, сказал Сазанов.

Пересмотр соглашений нужно провести и с другими крупными азиатскими экономиками, например, с Индией и Индонезией, считает налоговый эксперт компании «Технологии доверия» (ТеДо) Дмитрий Семчишен.

В марте сообщалось, что Россия и Швейцария прекратили переговоры по изменению в соглашении об избежании двойного налогообложения. В прошлом году Сазанов говорил, что министерство предложит Гонконгу, Швейцарии и Сингапуру пересмотреть налоговые соглашения, как ранее это было сделано в отношении Кипра, Мальты, Люксембурга и Нидерландов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Патрушев обвинил США и Британию в вербовке международных террористов
Патрушев обвинил США и Британию в вербовке международных террористов
Золотодобытчик Polymetal передумал продавать российские активы
Золотодобытчик Polymetal передумал продавать российские активы
Фильм "Гарри Поттер и тайная комната" вышел 20 лет назад: архивные кадры (19 фото)
Фильм "Гарри Поттер и тайная комната" вышел 20 лет назад:
Microsoft Store получает интегрированные в Xbox уведомления
Microsoft Store получает интегрированные в Xbox уведомления
В США заявили о каскадном эффекте последствий поражения США в войне с Китаем
В США заявили о каскадном эффекте последствий поражения США в войне с
Российские власти захотели изменить налоговые соглашения с Турцией и ОАЭ
Российские власти захотели изменить налоговые соглашения с Турцией и
Россия и Турция начали определять список стран для поставок зерна и удобрений
Россия и Турция начали определять список стран для поставок зерна и
Что нужно делать и как просить Черного Водяного Кролика исполнить заветное желание: советы астролога на 2023 год
Что нужно делать и как просить Черного Водяного Кролика исполнить
Экс-"татушка" Лена Катина беременна. Звезда ждет ребенка от больного раком миллионера
Экс-"татушка" Лена Катина беременна. Звезда ждет ребенка от
Подборка гифок (25 гифок) - 02.11.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 02.11.2022
Песков раскрыл детали общения властей с производителями военной экипировки
Песков раскрыл детали общения властей с производителями военной
Россиянам дали советы по покупке золота
Россиянам дали советы по покупке золота

Топ на сегодня

Аренда недвижимости в Эмиратах
Аренда недвижимости в Эмиратах
Игра на расстоянии одного клика
Игра на расстоянии одного клика
Соцсети и реальность: девушка наглядно показала, как важно правильно позировать перед камерой (16 фото)
Соцсети и реальность: девушка наглядно показала, как важно правильно
Владимир Соловьев объяснил слова о ядерном оружии
Владимир Соловьев объяснил слова о ядерном оружии
Беременная Ольга Орлова раскрыла поклонникам пол будущего ребенка
Беременная Ольга Орлова раскрыла поклонникам пол будущего ребенка

Еще по теме

Минфин предложит изменить налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией
Кипр надеется урегулировать с Россией вопрос двойного налогообложения
Минфин предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашения
Минфин намерен сделать "русские офшоры" более привлекательными