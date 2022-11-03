Российский парикмахер-колорист преображает девушек до неузнаваемости, меняя только цвет их волос
Каждая девушка красива по-своему. Но если вдруг её душа затребовала перемен, то она, конечно же, пойдёт в салон красоты. Там часто и выясняется, что правильно подобранная стрижка, окрашивание волос и макияж превращают симпатичных дам в настоящих богинь. А если они ещё и попадают в руки профессионала, то кардинальных перемен к лучшему им точно не избежать! Вот и к российскому парикмахеру-колористу Игорю Хонину девушки становятся в очередь. Ведь этот мастер своего дела преобразит любую из них до неузнаваемости, поменяв им только цвет волос.
Прощай, седина!
От мелирования и след простыл
Блестят как шёлковые
Улыбка на лице говорит больше, чем слова
Новая стрижка и цвет волос могут отправить вас на несколько лет назад
Никаких больше розовых кончиков
Повзрослела и похорошела
Ну красота и только
Обычно те, кто приходят за новым имиджем в салон, проводят там бесконечное количество часов. Но эта девушка просидела в кресле парикмахера только 30 минут, чтобы получить результат «Вау!»
Результат преображения налицо
Осветление волос пошло на пользу
Что ни день, то новая красотка
Впечатляющее «до» и «после»
Смелая незнакомка получила своё вознаграждение
Как-то раз парикмахер Игорь Хонин вышел на улицу и стал предлагать там свои услуги, чтобы посмотреть, кто согласится на этот эксперимент. Вот одна из этих отважных девушек, которая первая сказала: «Да!» Полагаем, что она наверняка не пожалела о сделанном выборе.
Из подростка во взрослую девушку
Кажется, у девушек, рекламирующих шампуни, появились новые конкурентки
Перемены к лучшему
Новый образ очень даже к лицу
На одну роковую красотку стало больше
А бывает и такое, что кто-то отказывается идти в салон и сам берёт всё в свои руки. И знаете что? У этих ребят получается сделать себе крутые причёски не хуже всяких профессионалов.
Осветление волос — отличный выбор, если вам захотелось чего-то новенького в этой жизни
Внимание! Пропал человек с фотографии слева
Здесь вы можете найти больше работ парикмахера, который, возможно, вас вдохновит, и вы тоже когда-то решитесь на полное преображение.