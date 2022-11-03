. С песней в дорогу или как подобрать музыку в машину

Вадим Карасев

Согласно мнению психологов, на внимание водителя заметное влияние оказывает музыка, звучащая в салоне авто. Некоторые треки даже способны создавать опасные ситуации на дороге, но, в то же время, есть множество музыкальных композиций, которые помогают водителю сконцентрировать внимание и ускорить реакцию.

Музыка – это энергетик

Если поездка намечена на утро, то проснуться и взбодриться поможет достаточно громкая, ритмичная мелодия. Для вечернего драйва рекомендуется выбрать уравновешивающую и успокаивающую нервы классику. Музыка в машину, представленная на популярном в сети портале, способна удовлетворить вкусы даже самых требовательных меломанов, собрать для себя музыкальную подборку в дорогу здесь смогут как новички за рулем, так и опытные автомобилисты. Специалисты советуют отдавать предпочтение песням на иностранном языке, дабы не вслушиваться в текст во время движения. Активный «клубняк» отлично подходит для скоростных трасс.

Магия классики

Классика создает позитивный настрой, успокаивает, снимает стрессы и усталость, концентрирует внимание. В процессе ее прослушивания стиль вождения становится более размеренным и безопасным даже у тех, кто любит скорость. Автомобилисты не превышают скоростной режим, избегают резких движений, ведут авто плавно. Побороть стресс помогут композиции Баха и Шопена, а «Времена года» Чайковского или «Утро» Грига окажут бодрящее воздействие и снимут усталость после напряженного трудового дня.

Громкость имеет значение

Самыми безопасными для вождения считаются мелодии, которые напоминают ритм биения сердца в состоянии покоя. Если говорить о жанрах, то это джаз и соул, которые широко представлены и доступны для скачивания на сайте Eurodance. Прослушивать музыкальные треки во время движения рекомендуется на средней громкости, поскольку слишком громкая музыка может заглушить предупреждающие сигналы или шум приближения другого авто. Более того, чрезмерная громкость ваших колонок при открытых окнах мешает водителям проезжающих мимо транспортных средств.

Итак, какую же музыкальную подборку рекомендуется использовать в путешествии на авто? Оптимальный вариант – это иностранная музыка, джаз, соул, ритмичные классические мелодии. Известная поговорка «Тише едешь – дальше будешь» в данном случае имеет особую актуальность, особенно для тех автомобилистов, которым нравится в дороге врубать шансон «на всю катушку».