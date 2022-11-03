. Секреты счастливой любви для рожденных в год Обезьяны
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Секреты счастливой любви для рожденных в год Обезьяны

Секреты счастливой любви для рожденных в год Обезьяны

Любовь — это то самое чувство, которое делает нас счастливыми каждый день. Чтобы найти ли удержать искренние чувства, рожденным в год Обезьяны стоит начать следовать простым, но не всегда очевидным рекомендациям, описанным далее.


Обезьяна правила миром в 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992 и 2004 году. Все те, кто был рожден в это время, очень эмоционален в любви. Эти люди достаточно вспыльчивы, поэтому первый и самый главный совет для них заключается в том, чтобы научиться успокаиваться в сложных ситуациях.

Нужно адаптироваться

Обезьяны любят вырабатывать определенную технику соблазнения или технику решения проблем в отношениях. Это люди, которые хорошо помнят свои ошибки, но они почему-то игнорируют тот факт, что условия могут меняться. Важно находить ключ к каждому человеку, а не применять одну и ту же тактику снова и снова. Необходимо адаптироваться ко всему — к увлечениям, настроению, возрасту нового человека. Это крайне важно, так как любовь — это не математика. Она требует гибкости и творческого ума.

Хитрость бывает лишней

Обезьяны любят флирт и умеют флиртовать, пожалуй, лучше, чем кто-либо другой. В любви иногда полезно идти на хитрости и манипуляции, но только в начале отношений и в крайне умеренных количествах. Если переборщить с этим, то можно отправиться в «черный список» , особенно если вторая половинка рожденного в год Обезьяны человека не обделена интеллектом.


Драмы ни к чему

Обезьяны порой просто не могут без драм, поскольку это очень эмоциональные люди, которым важно чувствовать, что они живут. Они сами того не осознавая порой провоцируют ссоры и скандалы, порождая негатив буквально на ровном месте. Само собой, это не приводит к укреплению отношений, а только расшатывает их. Обезьянам кажется, что их вторая половинка никуда не денется, но у каждого человека есть свой предел прочности и терпения.

Не нужно всегда быть лидером в отношениях

У людей, рожденных в год этого животного-талисмана, почему-то есть какое-то маниакальное стремление всегда быть главным ив отношениях. Важно помнить, что в истинной любви не бывает ни главных, ни подчиненных. Искренняя и настоящая любовь — это когда два человека примерно равны и могут периодически передавать бразды правления друг другу, ведь в каких-то сферах или жизненных ситуациях один человек является более мудрым, поэтому другой просто вынужден довериться в виду свое некомпетентности.

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По материалам: dailyhoro.ru

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