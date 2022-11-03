. Селена Гомес впервые прокомментировала совместные фотографии с Хейли Бибер

Вадим Карасев

Селена Гомес заявила, что в ее фотографиях с Хейли Бибер «нет ничего особенного»

Американская певица Селена Гомес впервые прокомментировала совместные фотографии с супругой исполнителя Джастина Бибера Хейли. Ее слова передает издание Vulture.

Совместные фотографии Гомес с моделью и женой ее бывшего возлюбленного стали распространяться в сети в середине октября после ежегодного гала-вечера Музея киноакадемии в Лос-Анджелесе, который посетили девушки. Снимки были сделаны звездным фотографом Тайреллом Хэмптоном, который опубликовал одну из своих работ у себя в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Публикация шокировала пользователей.

Исполнительница заявила, что в совместных снимках нет ничего особенного. «Не нужно придавать [фотографиям] большого значения. В этом нет ничего особенного», — высказалась Гомес.

Гомес и Джастин Бибер начали встречаться в 2011 году, подтвердив свои отношения совместным появлением на публике. Звезды несколько раз расходилась и сходилась, пока окончательно не расстались в 2015-м. Через год Бибер начал встречаться со своей подругой Хейли Болдуин, с которой ранее ему приписывали роман. В 2018 году пара объявила о помолвке, а через год влюбленные поженились. Поклонники Гомес утверждали, что модель увела Бибера у певицы.

Ранее Селена Гомес рассказала о жизни с биполярным расстройством.