. Сенатор Фарит Мухаметшин: Большинство исламских государств поддерживает Россию на мировой арене

Переориентация нашей страны на Восток приносит политические и экономические дивиденды

Межпарламентское взаимодействие России с входящими в Организацию исламского сотрудничества странами может приобрести постоянный формат. Многие из этих государств поддерживают позицию России на международной арене и готовы расширять торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие с нашей страной, наладить активное межпарламентское сотрудничество. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин, заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия — исламский мир».

- Фарит Мубаракшевич, поворот России на Восток начался не вчера. Как развивались отношения нашей страны с государствами исламского мира в последние годы?

- Еще в 2003 году, выступая на заседании 10-го Исламского саммита, президент Владимир Путин объявил о необходимости участия России в деятельности Организации Исламская конференция, которая с 2011 года стала называться Организацией исламского сотрудничества (ОИС). В России — двадцать миллионов граждан исламской культуры, большинство из них исповедуют ислам. Поэтому наше сближение с ОИС абсолютно логично и закономерно. С 2005 года Россия имеет статус наблюдателя в организации, в штаб-квартире в городе Джидде Саудовской Аравии действует наше представительство, которое сейчас возглавляет Рамазан Абдулатипов. ОИС — вторая по количеству государств-членов организация после ООН, ее членами являются 57 стран.

После присоединения к ОИС была создана Группа стратегического видения «Россия — исламский мир», первыми сопредседателями которой были Евгений Примаков и Минтимер Шаймиев, а сейчас ее возглавляет президент Татарстана Рустам Минниханов. В нее входят известные государственные и общественные деятели России и мусульманских государств. Общественная дипломатия, которой занимается группа, сближает страны с точки зрения духовного, образовательного, научного, экономического сотрудничества. По всем этим направлениям мы проводим встречи и активные, откровенные обсуждения.

На недавней встрече в Москве с генеральным секретарем ОИС Хиссейном Брахимом Тахой председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила отношения палаты и Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» с организацией и ее структурами по различным направлениям. Наш диалог имеет хорошие традиции, субъекты Российской Федерации вносят достойный вклад в наращивание сотрудничества со странами — членами ОИС, отметила спикер.

Председатель Совета Федерации также подчеркнула, что сегодня исламский мир является одним из центров формирующегося многополярного мира. В этой связи отношения России и ОИС развиваются поступательно, в том числе на новых направлениях взаимодействия, таких как укрепление отношений по линии парламентского союза ОИС, а также Организации по развитию женского потенциала государств — членов ОИС.

- Как сотрудничество реализуется на практике сегодня?

- Прежде всего через мероприятия, которые проходят как в России, так и в исламских странах, где участвуют наши представители. Накопленный у нашей станы опыт межрегионального и межконфессионального диалога очень ценят на Востоке, о чем шла речь на заседании группы «Россия — исламский мир». За более чем тысячелетнюю историю ислама в нашей стране не происходило серьезных религиозных противостояний и конфликтов. Это очень значимый результат, что ярко проявилось и в ходе проведения многочисленных мероприятий по России, посвященных 1100-летию официального принятия ислама народами Волжской Булгарии.

А в прошлом году в Джидде проходил международный форум «Россия — исламский мир: диалог цивилизаций и перспективы сотрудничества». Группой был сделан еще один важный шаг в укреплении цивилизационного духовного партнерства России и государств исламского мира.

До конца года мы проведем еще два важных мероприятия. 15 ноября в Москве совместно с Императорским православным палестинским обществом пройдет диалог представителей православных и исламских религиозных организаций. А в декабре состоится форум «Россия и исламский мир: практические шаги в медиасотрудничестве», в котором будут участвовать журналисты и блогеры, пишущие на исламскую тематику. Это также позволяет нам сближать позиции во взглядах на современную ситуацию в мире.

- Как развивается межпарламентское взаимодействие?

- В Парламентский союз ОИС входят 54 страны. Два года назад мы провели видеоконференцию с руководством этой организации, в этом году делегация союза участвовала в KazanSummit, а в следующем запланирован их официальный визит в Россию по линии Совета Федерации. На встрече с Хиссейном Брахимом Тахой Валентина Матвиенко поставила нам задачу максимально активизировать межпарламентское взаимодействие. Скоро мы внесем свои предложения, как оно может развиваться.

- Если говорить в целом, поворот на Восток был стратегически верным выбором России?

- Сегодня мы отчетливо видим, что многолетняя работа руководства страны по формированию восточного вектора приносит правильные плоды. Сближение дает инвестиции, позволяет предпринимать совместные действия на международной арене. А группа идет путем общественной дипломатии, снизу, от общества, от наших традиционных ценностей, от нашей молодежи в том числе.

В сложившейся сейчас мировой политической ситуации мы видим, что Запад не только отошел от России и пытается всячески отменить нашу страну, ее культуру и так далее, но он и ставит барьеры нашим взаимоотношениям с исламским миром через вторичные санкции и другие формы воздействия. При этом страны арабского и мусульманского Востока или продолжают оказывать поддержку России, или занимают нейтральную позицию, или никак не высказываются о ситуации, что в данном случае тоже можно считать поддержкой.

Мусульманский мир огромен: это не только страны Ближнего Востока, но и большие государства Азии, например Индонезия, а также африканские страны. Из 35 стран Африки 17 — мусульманские и еще часть имеют серьезную мусульманскую составляющую. Мы развиваем торгово-экономические, инвестиционные и финансовые контакты с такими странами, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Малайзия, с Египтом и другими африканскими странами.

В 2023 году исполняется двадцать лет визиту Президента России в Малайзию и его заявлению о намерении наладить сотрудничество со странами-членами. Наша группа прорабатывает вопрос о проведении очередного выездного заседания, приуроченного к этой дате, в Куала-Лумпуре.

Президент России поддержал предложение руководителя группы «Россия — исламский мир» о придании конференции KazanSummit статуса всероссийского форума. Со следующего года он будет проводиться на федеральном уровне, как ПМЭФ и Восточный экономический форум. А значит, появятся новые возможности как в экономике, так и в гуманитарной сфере.



