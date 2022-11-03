. Сенатор Карасин допустил, что Зеленский пытается сорвать саммит G20

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что тот не станет посещать саммит Большой двадцатки, если участие в нем будет принимать Президент РФ Владимир Путин, можно расценивать как попытку сорвать мероприятие. Об этом председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил в своем Telegram-канале.

Ранее «Парламентская газета» сообщила, что, по словам президента Украины, такой шаг станет выражением и его личной позиции, и его взглядов на сложившуюся политическую ситуацию как главы государства.

Парламентарий назвал эту реплику ультиматумом мировому сообществу. «Возникает вопрос — чего боится правитель Киева? Это ультиматум организаторам? Принципиальное желание сорвать важное международное мероприятие? Скорее всего это все же комплекс политической неполноценности», — убежден Карасин.

Политик добавил, что считает жест Зеленского дешевым, а его позицию — провокационной.

Между тем президент США Джо Байден не исключил встречи с Владимиром Путиным на полях саммита G20. Он также отметил, что хотел бы обсудить с российским лидером судьбу осужденной в России за контрабанду наркотиков американской баскетболистки Бриттни Грайнер.