. Сергею Лавыгину потребовалась скорая помощь
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Сергею Лавыгину потребовалась скорая помощь

Сергею Лавыгину потребовалась скорая помощь
Актер Сергей Лавыгин признался, что на съемках частенько происходят травмы с ножами. Премьера сериала «Кухня» состоялась ровно десять лет назад, в октябре 2012 года. Тогда разве что режиссер и продюсеры могли предположить, какой бешеный успех ожидает этот фильм в будущем. Что у него будет множество сезонов — а именно шесть, будут сняты полнометражные фильмы и даже последует  спин-офф кулинарного проекта «#СеняФедя», в котором главные роли сыграли актеры из «Кухни» Сергей Лавыгин и Михаил Тарабукин. В кадре их манипуляции с готовкой блюд смотрелись легко и изящно, а вот на деле все выглядело куда иначе. Дело даже дошло до вызова «скорой помощи».
«Был один случай, который мы назвали «день длинного ножа». Тогда дважды за смену на площадку приезжала скорая помощь – сначала к Мише Тарабукину (Федя), а потом ко мне. Миша по неосторожности получил в кадре колотую рану на ноге, а мне зашивали резаную рану на руке, которую я заработал во время дубля по невнимательности. До сих пор большой палец на левой руке остается онемевшим, поэтому забыть об этом не получается», — рассказал Сергей Лавыгин в интервью «Антенне». Кстати, на роль Сени и Феди изначально хотели взять братьев-близнецов Владимира и Юрия Торсуевых, которые запомнились всем по съемкам в сериале про Электроника. Режиссер Антон Федотов считает, что этот сериал вообще вытащил киноиндустрию на новый уровень и российский проект может быть красочным, смешным и вкусным. Он вспомнил, что Елена Подкаминская в последний день съемок даже не могла говорить – ее душили слезы.
# Шоу-бизнес Лавыгин Сергей
По материалам: z-aya

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