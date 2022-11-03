. Сколько будем отдыхать в новом году 2023

Стало известно о выходных в будущем году. Близятся новогодние каникулы. Россиян интересует, сколько они будут отдыхать в праздничный период — отвечаем на насущный вопрос. Ежегодно правительство страны решает, как граждане будут отдыхать в новом году. На этот раз новогодние каникулы продлятся 8 календарных дней: с 1 по 8 января. Также учитывается, что 31 декабря — суббота — нерабочий день, поэтому количество выходных увеличится до 9 дней. Россияне приступят к работе 9 января. 2023 год начнется с государственных праздников, которые выпадают на выходные дни — Нового года 1 января (воскресенье) и Рождество Христово 7 января (суббота), то их перенесут на более поздний период. Так, россияне отдохнут дополнительный день 24 февраля (пятница) и 8 мая (понедельник). Известно, что не стоит брать отпуск в период каникул, так как трудовых будней в январе значительно меньше, из-за чего начисления сильно урежутся. Напомним, в следующем году граждан ожидают и другие традиционные праздники. Это 23 февраля — День защитника Отечества, 8 марта — Международный женский день, 1 мая — Праздник весны и труда, 9 мая — День Победы, 12 июня — День России и 4 ноября — День народного единства, сообщает «КонсультантПлюс».