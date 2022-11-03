. Ставропольские врачи создали новый мединструмент для операций на артериях сердца
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Ставропольские врачи создали новый мединструмент для операций на артериях сердца

Ставропольские врачи создали новый мединструмент для операций на артериях сердца

Суперфиналист "Лидеров России", врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Григорий Сазанов стал соавтором патента на изобретение медицинского инструмента для проведения операций на артериях сердца.

Российский коронарный буж - единственный в мировой практике. Он предназначен для восстановления проходимости артерий сердца во время операций при остром инфаркте миокарда. Применение инструмента позволит сократить смертность среди пациентов и снизить стоимость высокотехнологичных хирургических вмешательств.


"Когда в клинику поступает пациент с острым коронарным синдромом, нам нужно устранить закупорку сосуда и на это место имплантировать стент – металлический сетчатый каркас, выполняющий функцию протеза артерии. Стандартная методика восстановления проходимости коронарных сосудов заключается в проведении баллонного катетера к месту закрытия артерии и далее его раздувании. Однако при этом происходит агрессивное воздействие на тромбомассы, элементы бляшек и тромбов разлетаются ниже по току крови, от чего значительно увеличивается риск развития феномена slow или no-reflow, который повышает смертность пациентов почти в четыре раза. Наш буж не раздувается в месте тромбоза артерии, он как бы раздвигает элементы тромбомасс, поэтому их миграции не происходит", – пояснил Сазонов.

Разработкой коронарного бужа врач занимался с 2017 года вместе со своим коллегой – заведующим отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Олегом Белоконем. Сегодня все конструкторские работы и лабораторные исследования завершены, и авторами получен патент на изобретение. Подготовкой к промышленному запуску проекта занимается компания Новосибирской области – крупнейший российский производитель медицинских изделий для интервенционной кардиологии.

"Наш инструмент поможет не только избежать осложнений при операциях на сердце и снизить риск летальных исходов. Этот буж дешевле аналога – баллонных катетеров, которые применяются сейчас. Кроме того, при возникновении феномена slow или no-reflow мы должны принять решение о назначении дополнительных дорогостоящих препаратов, которые способствуют восстановлению кровотока. Таким образом, уменьшая частоту возникновения осложнений, мы снижаем себестоимость высокотехнологичной операции, что в конечном итоге может привести к положительной медико-экономической эффективности работы системы здравоохранения. В условиях санкционного давления, которое сегодня оказывается на Россию, наличие такой отечественной разработки стратегически важно", – считает Сазанов.

Коронарный буж будет выполнен из полиамида и никелида титана (нитинола). Ожидается, что его регистрация в качестве медицинского изделия начнется в 2023 году, затем будет запущен производственный процесс.

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По материалам: uposters.ru

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