. Сын Александра Маршала завел роман с молодой певицей
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Сын Александра Маршала завел роман с молодой певицей

Сын Александра Маршала завел роман с молодой певицей
Сын певца Александра Маршала сделал неоднозначный намек. В личном блоге Mia Boyka опубликовала фото с Александром Витальевичем — казалось, ничего такого, однако комментарий сына Маршала заставил задуматься. Артем намекнул на роман с певицей. Артем репостнул публикацию исполнительницы хита «Пикачу» и оставил неоднозначный комментарий. «Знакомство со свекром, получается», — написал молодой человек. Пользователи Сети, конечно же, подумали, что пара вступила в отношения. «Ого! Если это так, то мы рады»; «А вы подходите друг другу»; «Красиво смотритесь!» — эмоционально отреагировали подписчики.
При этом от объяснений Маршал-младший отказался. Mia Boyka тоже ушла от ответа, заинтриговав публику. «С чего вы взяли, что я вообще влюблена?» — загадочно улыбнулась 25-летняя артистка. Mia в целом не любит говорить о личной жизни. Когда певице приписывали роман с Егором Шипом, она лишь ухмылялась, дав понять, что не будет откровенничать с любопытными поклонниками. Правда, однажды девушка призналась, что не состоит в серьезных отношениях, потому что ни один мужчина ее не интересует. «Я никого не люблю. Хочу полюбить. Но не могу полюбить никого. Дайте мне 100 парней, 200, 300, и я удивлюсь, если я в кого-то влюблюсь. Может быть, это такая тема, что я не хочу. Но иногда я думаю, вроде бы хочу… Но не получается», — делилась звезда.
# Шоу-бизнес Маршал Александр
По материалам: z-aya

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