. Теща Алексея Воробьева была избита и ограблена на десять миллионов
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Теща Алексея Воробьева была избита и ограблена на десять миллионов

Теща Алексея Воробьева была избита и ограблена на десять миллионов
Семья певца и актера Алексея Воробьева понесла серьезные убытки. В семье Алексея Воробьева возникли неприятности — неизвестные напали на тещу певца. Грабители избили женщину, и воспользовавшись ее беспомощностью, обчистили дом. Грабители в масках клоунов ворвались в апартаменты 57-летней Виктории Челышевой и вынесли ювелирные драгоценности на сумму 10 миллионов рублей. Ради того, чтобы вскрыть сейф, злоумышленники избили женщину и приковали ее наручниками к перилам лестницы. Сейчас Виктория в порядке, она восстанавливается после пережитого шока. Полиция возбудила уголовное дело. Оперативники пытаются установить личности преступников, чтобы объявить их в розыск.
Пострадавшая не только вдова миллиардера Юлия Челышева, но и мама звезды «Холостяка» Татьяны Челышевой. В 2020 году ее дочь родила сына Даниэля Адама от певца Алексея Воробьева, сообщает Telegram-канала Mash. Примечательно, что от состоятельной семьи музыкант признал ребенка, а от блогера Натальи Зубаревой нет. Воспитывать малыша Лео взялась родительница Воробьева, с которой, артист, к слову, не общается. «Что же случилось, сынок? Неужели ты готов забыть меня только за то, что я защищаю твоего сына?» — обращалась Надежда Николаевна к Алексею, надеясь, что он одумается.
# Шоу-бизнес Воробьев Алексей
По материалам: z-aya

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