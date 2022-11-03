. У работающего из «Москвы-Сити» министра погас свет во время совещания с Путиным
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У работающего из «Москвы-Сити» министра погас свет во время совещания с Путиным

У работающего из «Москвы-Сити» министра погас свет во время совещания с ПутинымУ работающего из «Москвы-Сити» министра Решетникова погас свет на совещании с Путиным

У главы Министерства экономического развития Максима Решетникова во время рабочего совещания с президентом России Владимиром Путиным погас свет. Кадры темного кабинета Решетникова опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлевского пула.

Несмотря на перебои с электричеством, Решетникову удалось выйти на связь и подключиться к конференц-колу. Свет в кабинете министра вскоре появился, но, прежде чем дать Решетникову слово, президент заявил, что надеется, что все неисправности в его кабинете устранены.

Ранее сообщалось, что три башни IQ-квартала делового центра «Москва-Сити» обесточило, из башен экстренно эвакуируют людей. В IQ-квартале расположены помещения, принадлежащие нескольким государственным учреждениям — Казначейству России, Минцифры, Минпромторгу и Минэкономразвития. Возле зданий дежурят машины врачей и спасателей.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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