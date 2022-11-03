. У супруги Константина Ивлева обнаружили онкологию
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У супруги Константина Ивлева обнаружили онкологию

У супруги Константина Ивлева обнаружили онкологию
Разгульный образ жизни жены шеф-повара Константина Ивлева привел к онкологии. Валерия Ивлева старается быть откровенной с подписчиками. Буквально накануне она призналась, что в прошлом вела нездоровый образ жизни и серьезно болела. Валерия не следила за собой, вела себя неподобающе с окружающими. Сегодня она удивляется, как в то время еще находились люди, которые с ней дружили. «Вела очень грубый, жесткий, разгульный образ жизни — употребляла алкоголь, тусовалась по клубам, шла по головам к своей цели и являлась далеко не самым добрым человеком. Это был достаточно долгий период в моей жизни. Наверное, он длился лет семь. Вспоминая себя ту, не понимаю, как люди вообще со мной дружили, как общались… Да, я прожигала жизнь и не думала о будущем. Пять лет назад у меня обнаружили онкологическое заболевание», — разоткровенничалась в личном блоге 30-летняя супруга шеф-повара.
Сейчас все поменялось — Валерия примерная жена и мать маленькой дочери. При беременности Ивлева столкнулась с проблемами со здоровьем, но сейчас уже все в прошлом. «Да, девочки, врачи обнаружили у меня в правом глазу небольшое отслоение сетчатки. Как оказалось, проблеме около 2-3 месяцев, причем в первом триместре все было окей. Видимо, я в какой-то день понервничала, давление подскочило, хотя обычно у меня пониженное, и на фоне этого скачка отслоилась сетчатка. Это не смертельно, но чревато потерей зрения, если не обратиться за квалифицированной помощью, не исправить, а в дальнейшем перенапрячься — сделать резкое движение: прыжок, поднятие тяжести. А в положении может повлиять на то, можно ли будет рожать самостоятельно или потребуется кесарево сечение… Плюс после родов, если поднимать ребенка, коляску, тяжелую сумку и так далее, отслоение может продолжиться, и ситуация со здоровьем глаз усугубится. Врачи предложили мне сделать операцию до 32-ой недели беременности, чтобы успеть восстановиться перед родами. Проводят ее без наркоза, процедура безболезненная и не противопоказана беременным. Специфика действий следующая: отслоение сетчатки запаивается лазером, и можно дальше жить спокойно», — рассказывала она. В итоге Валерия перенесла хирургическое вмешательство на глаз. Операция прошла успешно.
# Шоу-бизнес Ивлев Константин
По материалам: z-aya

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