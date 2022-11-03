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В центре Москвы завершили ремонт четырех набережных

В центре Москвы завершили ремонт четырех набережных

В Москве завершился ремонт швов гранитной облицовки четырех набережных в центре. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Чиновник отметил, что ремонт швов проводится московскими властями раз в пять лет. В общей сложности специалисты отремонтировали до 60 тыс. погонных метров швов. По словам руководителя комплекса городского хозяйства, для жителей центральных районов работы проходили практически незаметно: строительные леса устанавливали со стороны воды, передвигая их с участка на участок.


"Проведены сезонные работы по расшивке швов гранитной облицовки четырех набережных - Котельнической, Гончарной, Берсеневской и Крымской. В общей сложности отремонтировали более 60 тыс. погонных м швов. [Ремонт] необходим для увеличения срока эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, чаще всего из-за того, что в них начинает расти трава. Это может привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению", - рассказал Бирюков.
Власти Москвы отремонтировали Котельническую набережную

Специалисты начали ремонт с пескоструйной очистки камня, затем приступив непосредственно к расшивке. Строители очистили швы между плитами от старого наполнителя, промыли их, после чего объект заполнили полимерцементным материалом и затерли водонепроницаемым раствором.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства столицы в 2022 году. Власти города провели комплексную работу по формированию комфортной и безопасной городской среды, благоустроив площади и улицы, реабилитировав парки.

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По материалам: uposters.ru

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