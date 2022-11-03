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В Финляндии ответили на вопрос о размещении ядерного оружия НАТО

В Финляндии ответили на вопрос о размещении ядерного оружия НАТОМинистр иностранных дел Финляндии Хаависто: в стране не будут размещать ядерное оружие

Финляндии не ставит целью размещение в стране ядерного оружия. Таким образом в четверг, 3 ноября, ответил на вопрос министр иностранных дел страны Пекка Хаависто. Он также прокомментировал проект предложения правительства о членстве страны в НАТО, сообщает ТАСС.

По его словам, Финляндия не стремится владеть ядерным потенциалом в составе блока. Кроме того, как уточняется, у НАТО есть постоянные структуры в этих вопросах. «Цель НАТО — мир без ядерного оружия, и она должна быть достигнута через переговорный процесс, в котором участвуют все», — заявил Хаависто.

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По материалам: lenta.ru

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