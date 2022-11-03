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В Госдуме призвали увеличить срок службы в армии

В Госдуме призвали увеличить срок службы в армииДепутат Госдумы Шеремет призвал увеличить срок службы в армии до двух летСюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал увеличить срок службы в армии до двух лет ради улучшения качества подготовки солдат. Его слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что на сегодняшний день качественная подготовка военнослужащих является проблематичной, поскольку на нее выделен всего лишь один год. Два года, считает Шеремет, было бы оптимальный вариантом. «Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии», — подчеркнул депутат. Он добавил, что данная инициатива может быть вынесена на рассмотрение в Госдуму.

Ранее подобное предложение уже было озвучено первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимиром Джабаровым. Он призвал подумать о возвращении прежнего формата, который предполагал двухлетнюю службу в армии. Сенатор отметил, что такое решение поспособствует увеличению численности Вооруженных сил России, а также поможет подготовить профессиональных бойцов.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Он подчеркнул, что призыву подлежат те граждане, которые ранее прошли военную подготовку и имеют определенную военно-учетную специальность.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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