. В Госдуме расследуют инцидент с выбросом ручных дельфинов в море
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В Госдуме расследуют инцидент с выбросом ручных дельфинов в море

Депутат Бурматов заявил, что Дума расследует инцидент с выбросом ручных дельфинов в море

Глава комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что нижняя палата парламента расследует инцидент с дельфинами, которых в Севастополе выбросили в Черное море. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам парламентария, подобное преступление является уголовным. Выжить в таких условиях дельфины, которые не жили в естественной среде, не в состоянии, добавил Бурматов.

«Но сейчас главное дельфинов спасти. Сотрудники Росприроднадзора уже работают там. Шанс на успешную спасательную операцию есть. Несколько особей даже не отплывают от берега, а остальных тоже можно идентифицировать, они далеко не отплывут», — подчеркнул депутат.

Он призвал запретить вылов морских млекопитающих в «культурно-просветительских» целях. Соответствующий законопроект корректируется, в скором времени его внесут на рассмотрение в Госдуму, заключил парламентарий.

Об инциденте в Севастополе стало известно в среду, 2 ноября. Глава города Михаил Развожаев допустил, что млекопитающие могут погибнуть в открытом море, так как они не привыкли к обитанию в подобных условиях. Он добавил, что шансы спасти дельфинов есть, и рассказал, что млекопитающие прожили в неволе более десяти лет.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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