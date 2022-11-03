. В Италии заявили о готовности страны стать экспортером газа

Вадим Карасев

Глава Минэкономразвития Италии Урсо: страна может удвоить добычу газа и начать его экспорт

Италия готова в ближайшие годы удвоить добычу газа на своей территории, в частности за счет ресурсов в Адриатическом море, и стать экспортером топлива в северные страны, заявил министр страны по вопросам экономического развития Адольфо Урсо в разговоре с журналистами La Repubblica.

По словам Урсо, за последние 10 лет добыча газа из итальянских месторождений снизилась с 13 до 3 миллиардов кубометров в год, так как большие объемы топлива страна импортировала из России. «Мы можем начать заново, удвоив добычу из месторождений, а затем за счет бурения в центральной части Адриатики у побережья, там есть общее месторождение с Хорватией, из которого можно получить 70 млрд кубометров в течение нескольких лет», — сказал министр.

Урсо подчеркнул, что рост цен на газ в Европе стал «результатом спекуляций». Подорожание топлива вызвало резкое увеличение затрат на производственную деятельность, что привело к замедлениям темпа роста итальянской экономики. По словам министра, экономика сохранила свою устойчивость благодаря восстановлению туризма, продажи услуг, а также благоприятному климату, продлившему туристический сезон.

«Поэтому в последнем квартале ВВП не упал, но прогнозы тревожные», — заключил Урсо. Он заявил, что Италия ожидает от европейских властей введения потолка цен на газ и разделения механизмов формирования цен на газ и цен на электроэнергию.

В конце октября глава итальянской энергокомпании Eni Клаудио Дескальци заявил, что страна смогла резко увеличить объем поставок газа из Алжира — его экспортеры теперь поставляют Италии практически столько же газа, сколько ранее давал российский «Газпром». В том же месяце министр по экологической трансформации и модернизации Италии Роберто Чинголани заявил, что стране удалось заполнить подземные хранилища газа на 90 процентов, а также снизить долю российского газа в своем импорте до 10 процентов по сравнению с началом года.