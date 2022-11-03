. В Ливане считают, что итоги выборов в Израиле не отразятся на пограничном договоре
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В Ливане считают, что итоги выборов в Израиле не отразятся на пограничном договоре

В Ливане считают, что итоги выборов в Израиле не отразятся на пограничном договоре

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что результаты парламентских выборов в Израиле не окажут влияния на заключенный с этой страной договор о морской границе, сообщает ливанская газета An Nahar.

27 октября Бейрут и Тель-Авив подписали соглашение о делимитации морской границы между государствами. Предметом спора выступали обнаруженные на шельфе нефтяные и газовые месторождения и их принадлежность к исключительным экономическим зонам стран. Посредником на непрямых переговорах, длившихся более двух лет, выступал старший советник Госдепартамента США по глобальной энергетической безопасности Амос Хокштейн.

Глава правительства Ливана добавил, что «Соединенные Штаты являются спонсором сделки и взяли на себя обязательства по выполнению соглашения». «Нам неважно, кто выиграет большинство мест в израильском парламенте, поскольку двусторонний договор стал международным документом и передан в ООН», — приводит слова Микати ливанское издание.

Ранее газета The Times of Israel написала, что после подсчета 97% бюллетеней блок правых и религиозных партий во главе с партией «Ликуд» и ее лидером экс-премьером Биньямином Нетаньяху лидирует на состоявшихся 1 ноября досрочных парламентских выборах в Израиле и может получить 65 из 120 мест в Кнессете (парламенте).

Накануне избирательной кампании Нетаньяху заявил о намерении выйти из заключенного с Ливаном соглашения, поскольку оно, по его мнению, не отвечает интересам еврейского государства, сообщает ТАСС.

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По материалам: pnp.ru

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