. В Pentiment можно выбрать между стилизованными и легко читаемыми шрифтами

Вадим Карасев





Студия Obsidian выпускает Pentiment уже через 2 недели — игра выходит 15 ноября. Прямо сейчас ее можно предварительно загрузить по Game Pass, где проект будет находиться со дня релиза.

Сегодня разработчики поделились одной интересной деталью игры. Как известно, события Pentiment разворачиваются в сеттинге Верхней Баварии XVI века. Разработчики стремятся максимально окунуть игроков в атмосферу, и они создали стилизованные шрифты, при этом разные для разных элементов внутри игры. Но, если игрок захочет, он может выбрать более понятные шрифты — это настраивается в параметрах Pentiment.





Стоит сказать, что на старте игра Pentiment получит локализацию на английском, немецком, французском, итальянском, испанском, бразильском португальском и польском. Позже добавят еще локализацию на русском, японском и китайском упрощенном. Вероятно, задержка в добавлении языков, в какой-то мере, связана с необходимостью их стилизации.