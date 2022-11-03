. В принятом Мосгордумой бюджете Москвы социальные расходы составят более 50%
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В принятом Мосгордумой бюджете Москвы социальные расходы составят более 50%

В принятом Мосгордумой бюджете Москвы социальные расходы составят более 50%

Московская городская дума приняла в трех чтениях закон "О бюджете Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов", сообщает пресс-служба столичного парламента.

Как отмечается, приоритеты документа остались прежними – это в первую очередь инвестиции и социальная поддержка.


"В документе сохранены все главные приоритеты последних лет: бюджет остается социальным, программным и инвестиционным. Впервые бюджет формировался в столь непростых для страны условиях: беспрецедентное санкционное давление, финансовая блокада, откровенно враждебные действия государств, которые еще недавно были партнерами Москвы. Однако при подготовке бюджета все равно удалось добиться главного - чтобы он полностью соответствовал интересам города и москвичей".

На финансирование социальных программ, включая здравоохранение, социальную поддержку, образование, физическую культуру и спорт, культуру, будет выделена большая часть бюджета — 54%. Город обязуется выполнить их в полном объеме. Кроме того, документом предусмотрена индексация социальных выплат для граждан старшего поколения и семей с детьми на 10% с 1 января 2023 года. Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен с 21 тыс. 193 руб. до 23 тыс. 313 руб. в месяц. Городскую доплату получат более 2 млн московских пенсионеров.

Продолжится реализация всех ключевых инфраструктурных транспортных и промышленных проектов города, обеспечивающих его стабильное развитие и гарантирующих повышение качества жизни москвичей, добавили в Мосгордуме.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

A Plague Tale: Requiem стала успешной — игра получила хвалебный трейлер
A Plague Tale: Requiem стала успешной — игра получила хвалебный
L'oreal опровергла отказ от рекламы в Twitter из-за политики Маска
L'oreal опровергла отказ от рекламы в Twitter из-за политики Маска
Секреты счастливой любви для рожденных в год Обезьяны
Секреты счастливой любви для рожденных в год Обезьяны
В Запорожье сообщили о предотвращенном теракте на ЗАЭС
В Запорожье сообщили о предотвращенном теракте на ЗАЭС
Илон Маск решил уволить около половины сотрудников Twitter
Илон Маск решил уволить около половины сотрудников Twitter
В принятом Мосгордумой бюджете Москвы социальные расходы составят более 50%
В принятом Мосгордумой бюджете Москвы социальные расходы составят
Да, котик, жизнь - это боль
Да, котик, жизнь - это боль
Разин пообещал удалить из интернета все видео с Шатуновым
Разин пообещал удалить из интернета все видео с Шатуновым
5 мифов о счастье, которые заведут вас в тупик
5 мифов о счастье, которые заведут вас в тупик
Microsoft инвестирует в игровую компанию, которая специализируется на блокчейне
Microsoft инвестирует в игровую компанию, которая специализируется на
Весь мир внутри себя: представители каких знаков зодиака являются равнодушнее остальных
Весь мир внутри себя: представители каких знаков зодиака являются
Центр российского города перекрыли из-за мужчины с зажигалкой в виде гранаты
Центр российского города перекрыли из-за мужчины с зажигалкой в виде

Топ на сегодня

Кристина Бухынбалтэ зря боялась знакомить Ивана Барзикова с отцом
Кристина Бухынбалтэ зря боялась знакомить Ивана Барзикова с отцом
Аренда недвижимости в Эмиратах
Аренда недвижимости в Эмиратах
Игра на расстоянии одного клика
Игра на расстоянии одного клика
Врач назвала три главные ошибки при похудении
Врач назвала три главные ошибки при похудении
Соцсети и реальность: девушка наглядно показала, как важно правильно позировать перед камерой (16 фото)
Соцсети и реальность: девушка наглядно показала, как важно правильно

Еще по теме

Бюджет Мурманской области принят в первом чтении
В проекте бюджета-2017 на соцполитику заложили более пяти триллионов рублей
Собянин подписал бюджет столицы на 2018-2020 годы
Евгений Стекачев: дума и администрация Иркутска утвердили бюджет благодаря командной работе