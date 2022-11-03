. В принятом Мосгордумой бюджете Москвы социальные расходы составят более 50%

Вадим Карасев

Московская городская дума приняла в трех чтениях закон "О бюджете Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов", сообщает пресс-служба столичного парламента.

Как отмечается, приоритеты документа остались прежними – это в первую очередь инвестиции и социальная поддержка.

"В документе сохранены все главные приоритеты последних лет: бюджет остается социальным, программным и инвестиционным. Впервые бюджет формировался в столь непростых для страны условиях: беспрецедентное санкционное давление, финансовая блокада, откровенно враждебные действия государств, которые еще недавно были партнерами Москвы. Однако при подготовке бюджета все равно удалось добиться главного - чтобы он полностью соответствовал интересам города и москвичей".

На финансирование социальных программ, включая здравоохранение, социальную поддержку, образование, физическую культуру и спорт, культуру, будет выделена большая часть бюджета — 54%. Город обязуется выполнить их в полном объеме. Кроме того, документом предусмотрена индексация социальных выплат для граждан старшего поколения и семей с детьми на 10% с 1 января 2023 года. Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен с 21 тыс. 193 руб. до 23 тыс. 313 руб. в месяц. Городскую доплату получат более 2 млн московских пенсионеров.

Продолжится реализация всех ключевых инфраструктурных транспортных и промышленных проектов города, обеспечивающих его стабильное развитие и гарантирующих повышение качества жизни москвичей, добавили в Мосгордуме.