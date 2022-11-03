. В России перестали выпускать инновационные вагоны

Вадим Карасев

«Ъ»: в России из-за дефицита подшипников перестали выпускать инновационные вагоны

На фоне дефицита кассетных подшипников российские предприятия перестали выпускать инновационные вагоны и вернулись к производству полувагонов. Об этом со ссылкой на информацию Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) пишет «Коммерсантъ».

По словам замгендиректора ИПЕМ Владимира Савчука, типовые полувагоны начали производить даже предприятия, которые в 2021 году не работали с ними совсем.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что нехватка комплектующих остановила не только выпуск, но и ремонт инновационных вагонов, которые должны были прийти на смену полувагонам. Ситуация повлияла и на спрос — клиенты в условиях неопределенности с современным парком начали ориентироваться на типовой.

В 2021 году на российский рынок поставили 21 тысячу инновационных вагонов и 1,25 тысячи типовых. В 2022-м ситуация радикально изменилась — за девять месяцев показатели составили 5,6 тысячи и 10,7 тысячи соответственно. Как отмечает эксперт, с мая инновационные вагоны выпускать почти перестали, только в сентябре «Уралвагонзавод» реализовал одну партию.

Одновременно сократилась и средняя дальность груженого рейса полувагона, то есть то же количество вагонов выполняет меньшую транспортную функцию. Савчук объяснил ситуацию тем, что через Восточный полигон (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали) начали отправлять меньше угля из-за перегруженности другими товарами. Так, компании Кузбасса по итогам года смогут вывести только 48,5 миллиона тонн при квоте 58 миллионов.

В октябре, как указал Бурмистров, Западно-Сибирскую железную дорогу практически парализовало, на путях стоят вагоны с согласованными заявками, причем уголь начал смерзаться. Такая ситуация увеличивает потребность в полувагонах.