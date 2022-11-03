. В России впервые подключились к сети 5G через спутник

Вадим Карасев

В России впервые было установлено подключение к сети 5G через спутник, сообщили в "Роскосмосе". Работу частной сети пятого поколения на отечественном ПО через геостационарный спутник связи протестировали ФГУП "Космическая связь" и Сколтех.

В будущем решение позволит обеспечить покрытие предприятий перспективными услугами 5G в удаленных районах. Оборудование для частных сетей 5G с поддержкой открытых стандартов OpenRAN создано Сколтехом. Базовую станцию подключили к ядру сети через космический аппарат "Экспресс-80" с использованием мощностей технического центра "Шаболовка" и центра космической связи "Дубна" компании "Космическая связь". "Экспресс-80" создан компанией "Информационные спутниковые системы" им. Решетникова.

"В ходе испытаний осуществлены передача и воспроизведение видеоконтента с высоким качеством 4K НDR, HLG, Dolby Vision в сети 5G. Продемонстрирована способность систем обеспечивать требуемое качество предоставления услуг и сервисов при обмене данными, включая передачу мультимедийной информации, голоса и видео через абонентские устройства", - уточнили в "Роскосмосе".

Форвардные контракты с производителями на поставку отечественных базовых станций 4G и 5G должны заключить до конца года. Поставки российского оборудования 4G должны начаться в следующем году. Из-за такой задержки качество связи не ухудшится, но и улучшить его не удастся. От стандарта связи 3G пока решили не отказываться - он останется как минимум до 2025 года в крупных городах и до 2027 года в регионах.