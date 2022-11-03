. В Самаре убили сотрудницу полиции
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В Самаре убили сотрудницу полиции

В Самаре убили сотрудницу полиции

В Самаре 2 ноября зарезали сотрудницу полиции, пишет «Царьград» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел рано утром в нерабочее время, девушка была одета в гражданскую одежду. Погибшей оказалась старший лейтенант полиции, она скончалась от ножевого ранения в грудь.

Позднее Следственный комитет по Самарской области сообщил, что по подозрению в убийстве задержан мужчина 1989 года рождения. По данным следствия, он ударил девушку ножом в грудь за то, что она не захотела с ним знакомиться. СМИ сообщили, что у Янковской осталась десятилетняя дочь.


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По материалам: pnp.ru

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