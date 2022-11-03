. В Совфеде отреагировали на идею увеличить срок службы по призыву до двух лет
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В Совфеде отреагировали на идею увеличить срок службы по призыву до двух лет

В Совфеде отреагировали на идею увеличить срок службы по призыву до двух летСенатор Клишас заявил о необходимости консультаций по идее увеличить срок службы в армии

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подверг сомнению тезис, что увеличение срока срочной службы до двух лет будет способствовать повышению боеспособности армии. Так он отреагировал на соответствующую идею в Telegram.

По словам сенатора, современные вооружения требуют профессиональных военных, а также постепенного перехода к большей численности контрактников. Он заявил о необходимости консультаций в парламенте. Однако принимать решение по данному вопросу предстоит Министерству обороны, поэтому гражданам должны быть понятны его основания, заключил Клишас.

В конце октября первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о возвращении к двухлетней службе в армии. По его словам, это увеличило бы численность Вооруженных сил России и помогло бы лучше подготовить военнослужащих. Инициативу парламентария поддержал замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

С аналогичным призывом выступил и депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. С ним согласился член комитета нижней палаты парламента по обороне генерал Андрей Гурулев.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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