. В США предупредили о возможных рисках переброски американских военных на Украину
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В США предупредили о возможных рисках переброски американских военных на Украину

В США предупредили о возможных рисках переброски американских военных на Украину19FortyFive: переброска военных США на Украину рискует усилить конфликт НАТО и РоссииСюжетРоссия и НАТО:

Обозреватель Джек Бакби предупредил о возможных рисках переброски американских солдат на Украину для инспекции вооружений, которые Запад передает Киеву. Об этом он написал в статье издания 19FortyFive.

По его словам, подобные действия могут спровоцировать усиление конфликта между НАТО и Россией, что может привести к полномасштабному столкновению. Бакби подчеркнул, что, хоть американские военнослужащие и не принимают участие в боевых действиях на Украине, одно присутствие солдат из страны Североатлантического альянса уже является серьезным событием в конфликте. «Это решение также представляет собой головоломку в случае, если американский солдат будет ранен», — добавил обозреватель.

Бакби уточнил, что неизвестно, какие последствия за собой повлечет потенциальная гибель американских военных в результате российского удара, однако это могут расценить как нападение на НАТО. Он отметил, что это может спровоцировать ответную реакцию со стороны военного блока. «Если это окажется преднамеренным ударом по американским солдатам, то Россия может столкнуться с проблемами», — говорится в публикации.

Ранее в США заявили, что Вашингтону необходимо взять контроль над боевыми действиями Киева, поскольку это поможет избежать конфликта НАТО с Россией. Отмечалось, что Киев способен совершить «стратегически неразумные» действия, которые могут привести к эскалации ситуации.

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По материалам: lenta.ru

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