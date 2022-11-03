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В США указали на ошибку Байдена в отношениях с Китаем

В США указали на ошибку Байдена в отношениях с КитаемPolitico: Джо Байден может пожалеть, что он проигнорировал посла Китая Цинь Гана

Президент США Джо Байден совершил ошибку, проигнорировав китайского посла Цинь Гана, который может стать следующим главой МИД КНР. На просчет главы Соединенных Штатов в отношениях с Китаем указал обозреватель Фелим Кайн (Phelim Kine) в колонке для американского издания Politico.

По словам Кайна, за несколько месяцев пребывания в Вашингтоне в 2021 году китайский посол смог провести переговоры лишь с небольшим числом американских чиновников, хотя он неоднократно запрашивал встречи с высокопоставленными лицами США. Среди тех, с кем ему удалось встретиться, были координатор Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл и высокопоставленный представитель Совета национальной безопасности по Китаю Лаура Розенбергер.

Обозреватель считает, что Байден может пожалеть, что не рассматривал китайского посла в качестве важного игрока, так как несколько дней назад Ган вошел в состав Центрального комитета Коммунистической партии Китая. «Новая должность приближает Цинь Гана к внутреннему кругу председателя КНР Си Цзиньпина и может помочь ему в будущем стать министром иностранных дел», — написал эксперт.

В колонке также приводится комментарий экс-директора по Китаю, Тайваню и Монголии в Совете национальной безопасности США Рэя Хэсса по поводу визита китайского посла в Вашингтон в 2021 году. Специалист полагает, что Ган мог вернуться в Китай из США с «большой обидой на то, что к нему не относились с уважением».

«Администрация Байдена нуждается в союзниках, поскольку она пытается найти хрупкий баланс между противодействием военной и экономической мощи Китая и поиском способов совместной борьбы с мировыми проблемами, например, с изменением климата», — добавил Кайн.

Ранее обозреватель агентства Bloomberg Хал Брэндс (Hal Brands) выразил мнение, что поражение США в противостоянии с Китаем разрушит американскую глобальную гегемонию и ознаменует возвышение Востока над Западом.

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По материалам: lenta.ru

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