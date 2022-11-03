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В Запорожье сообщили о предотвращенном теракте на ЗАЭС

В Запорожье сообщили о предотвращенном теракте на ЗАЭСРогов: на Запорожской АЭС предотвратили теракт, который Киев готовил с весны

На Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, организатором которого был Киев. Об этом РИА Новости сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он рассказал, что на территории ЗАЭС обнаружили схрон со взрывчаткой, который был заложен в феврале-марте. Подрыв должен был осуществить завербованный СБУ сотрудник станции.

Рогов уточнил, что в качестве цели была выбрана тепломагистраль, которая связывает атомную станцию с городом-спутником станции Энергодаром. В случае ее уничтожения население города осталось бы зимой без тепла.

2 ноября в Минобороны сообщили, что украинские войска продолжают обстреливать ЗАЭС и близлежащие территории. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили девять снарядов по району ТЭЦ в Энергодаре и территории, которая прилегает к станции.

8 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переходе ЗАЭС в собственность России. 14 октября, Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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