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Ведущий «России 1» оценил идею создать министерство пропаганды

Ведущий «России 1» оценил идею создать министерство пропагандыТелеведущий Попов назвал избыточным создание в России министерства информации и пропаганды

Ведущий шоу «60 минут» на канале «Россия 1», депутат Госдумы Евгений Попов назвал избыточным предложение создать в России министерство информации и пропаганды. Идею открытия такого ведомства он оценил в разговоре с «Газетой.Ru».

Попов указал на то, что информационное поле в России регулируется законом о СМИ и рядом других подзаконных актов. «Они вполне себе защищают и население, и само инфополе от вмешательства и распространения недостоверной, а также вредной информации. За это предусмотрено наказание, предусмотрена ответственность. Закон жесткий и за время спецоперации был еще более ужесточен за фейки. Поэтому создание новой бюрократической структуры считаю избыточным», — сказал он.

Ранее в четверг, 3 ноября, депутат Госдумы Андрей Гурулев выступил с предложением создать в России министерства информации и пропаганды. «Говорят, что мы информационную войну проигрываем. По моему мнению, основная проблема — это отсутствие единого центра управления этой темой. Я бы вообще создал, честно говоря, министерство информации и пропаганды», — сказал парламентарий.

Ранее Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России попросила Генпрокуратуру РФ проверить данные об участии нескольких российских СМИ в антироссийской пропагандисткой кампании. Как уточнил глава комиссии Василий Пискарев, издания были упомянуты в опубликованном в США расследовании, касающемся более 150 организаций.

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По материалам: lenta.ru

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