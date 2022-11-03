. Вера Брежнева попалась на лжи в Латвии

Певица Вера Брежнева не смогла заработать со своим новым псевдонимом. Артистка недавно заявила, что отказывается от своего российского псевдонима, под которым стала известна. Теперь она просто Vera. Но, как оказалось, «просто Веру» мало кто знает, поэтому звезда по-тихому решила гастролировать со своим старым раскрученным именем. Об этом сообщил Роман Худяков в своем микроблоге. Политик считает, что«Вера Викторовна Галушка — Киперман, по бывшему мужу, который дал ей первые деньги, — тем временем развешивает в Прибалтике плакаты, в Риге, где черным по белому снова написано «Вера Брежнева». Не надо трогать прекрасного человека — генсека СССР Леонида Ильича Брежнева! Она же пообещала после моего поста, что теперь ее будут звать не «Брежнева», а просто Vera, и выступать она будет исключительно на мове. Но опять вранье! Галушка-Киперман снова Брежнева — и готовится петь старые песни на русском языке...» — ужаснулся политик.