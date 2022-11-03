. Весь мир внутри себя: представители каких знаков зодиака являются равнодушнее остальных

Все люди разные, и среди множества доброжелательных, неравнодушных и сочувствующих чужой беде есть такие, которых волнуют только их личные проблемы. Чаще всего люди, лишенные эмпатии, встречаются среди представителей трех знаков зодиака — Тельцов, Стрельцов и Водолеев.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Среди всех знаков зодиака Тельцы, пожалуй, самые консервативные и практичные люди. Всю свою жизнь они стремятся к стабильности — финансовой, профессиональной, семейной. И все их внимание сконцентрировано на укреплении своих жизненных позиций, на создании комфортной и обеспеченной жизни. Они не любят выходить из созданной ими зоны комфорта, тем более это невозможно из-за чьих-то чужих проблем. Они лишены эмпатии, их раздражают просьбы, в которых не задействованы их интересы. Поэтому в трудную минуту не стоит рассчитывать на этих людей и пытаться строить с ними доверительные отношения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Представители этого знака всю жизнь стремятся к приключениям и новым впечатлениям, но при этом не терпят, чтобы кто-то со стороны вмешивался в их планы. У них есть своя цель и свой жизненный путь, который никем не может быть нарушен. Их не волнуют проблемы других людей, даже если это близкий друг или родственник. В лучшем случае Стрелец может выслушать вас из вежливости, всем своим видом демонстрируя, что ему это не интересно, в худшем — создаст вокруг себя неприступную оболочку, через которую вам даже не удастся пробиться. Строя дружеские отношения со Стрельцом, следует знать, что в душе он всегда будет безразличен к тому, что происходит в вашей жизни.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Представители этого воздушного знака наделены мощной творческой энергией, которая затмевает все, что происходит с окружающими людьми. Водолеи — это экстравагантные, непредсказуемые и противоречивые натуры, они живут в своем, придуманном ими мире, выбирая свой, исключительный путь. При этом они коммуникабельны, эрудированны, общительны, и в трудную минуту даже могут прийти на помощь — дать денег или дельный совет. Но все это будет происходить отстраненно, без явно выраженного сочувствия и проникновения в ваши проблемы. Так уж устроены Водолеи, что рассчитывать на их эмпатию — это обмануть себя.