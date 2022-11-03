. Власти Белгородской области рассказали об обстреле села со стороны Украины

Вадим Карасев

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Журавлевка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Журавлевка в Белгородской области. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Больше всего снарядов попало по детскому саду и библиотеке», — написал представитель власти.

Он также поделился снимками, на которых видны масштабы разрушений. В зону обстрела также попали частные домовладения, добавил Гладков.