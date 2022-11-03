. Журналист Караулов раскрыл подробности обыска
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Журналист Караулов раскрыл подробности обыска

Журналист Караулов раскрыл подробности обыскаЖурналист Караулов заявил, что в обыске у него дома участвовали более 10 полицейских

В обыске в доме журналиста и телеведущего Андрея Караулова участвовали более 10 сотрудников правоохранительных органов. Подробности следственных действий, прошедших в его загородном доме, журналист раскрыл в Telegram.

«Участвовали: две овчарки и два кинолога (…) Помимо кинологов, в обыске участвовали свыше десятка автоматчиков, сотрудники управления МВД по борьбе с экстремизмом», — написал Караулов. Он добавил, что его дача «была окружена машинами с полицией», поэтому теперь его соседи по загородному дому обсуждают, по какой причине Управление дознания МВД по Москве обратило внимание на журналиста.

По утверждению Караулова, обыск прошел по заявлению главы «Ростеха» Сергея Чемезова. «Мой статус — свидетель. Оказывается, у свидетелей тоже можно проводить обыск!» — добавил ведущий.

Обыск в загородном доме Караулова прошел утром 3 ноября. «”Пьеса” называется “Ксения Собчак, акт второй”. Не получилось с Собчак — заходят через Караулова. Кто из прокуроров санкционировал эту глупость и что можно найти по статье “Клевета” — не понимаю», — написал журналист. Позже выяснилось, что Караулов находится в статусе свидетеля.

Об обыске в загородном доме телеведущей Ксении Собчак по делу против ее коммерческого директора Кирилла Суханова сообщалось утром 26 октября. Вскоре после этого стало известно, что Собчак уехала из России.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Карательный и безумный дизайн обуви (15 фото)
Карательный и безумный дизайн обуви (15 фото)
Марк Богатырев рассказал о деспотизме в семье
Марк Богатырев рассказал о деспотизме в семье
Филипп Киркоров размазал Викторию Боню
Филипп Киркоров размазал Викторию Боню
Марк Богатырев учится быть отцом
Марк Богатырев учится быть отцом
ЕС направит Киеву миллиарды долларов помощи
ЕС направит Киеву миллиарды долларов помощи
В Совфеде отреагировали на идею увеличить срок службы по призыву до двух лет
В Совфеде отреагировали на идею увеличить срок службы по призыву до
Ранговые режимы в Call Of Duty: Modern Warfare 2 добавят в следующем году
Ранговые режимы в Call Of Duty: Modern Warfare 2 добавят в следующем
Лидерами по потреблению алкоголя оказались австралийцы
Лидерами по потреблению алкоголя оказались австралийцы
В центре Москвы завершили ремонт четырех набережных
В центре Москвы завершили ремонт четырех набережных
В Италии заявили о готовности страны стать экспортером газа
В Италии заявили о готовности страны стать экспортером газа
Журналист Караулов раскрыл подробности обыска
Журналист Караулов раскрыл подробности обыска
Ида Галич похвасталась фигурой нижнем белье
Ида Галич похвасталась фигурой нижнем белье

Топ на сегодня

Патрушев обвинил США и Британию в вербовке международных террористов
Патрушев обвинил США и Британию в вербовке международных террористов
День народного единства 4 ноября 2022 года: поздравления в стихах, открытки
День народного единства 4 ноября 2022 года: поздравления в стихах,
Новогодние праздники предложили продлить для части россиян
Новогодние праздники предложили продлить для части россиян
Звезда сериала «Во все тяжкие» сменит имя
Звезда сериала «Во все тяжкие» сменит имя
В США указали на ошибку Байдена в отношениях с Китаем
В США указали на ошибку Байдена в отношениях с Китаем

Еще по теме

"Пятый канал" убирает из эфира программу "Момент истины" после интереса ведущего Караулова к теме покушений на Путина
Караулов допустил свыше 10 ошибок в письме генпрокурору
Красноярские власти обвинили телеведущего Караулова в вымогательстве миллионов
В Дагестане возмутились из-за задержания журналиста