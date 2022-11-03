. Журналист Владимир Соловьев рассказал молодежи с чего начинается победа

Вадим Карасев

Российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьев стал участником марафона "Знание о героях". Выступая перед молодежью на тему "Вечный ZOV. Нам предопределено быть победителями", он рассказал с чего начинается любая победа.

Соловьев в своем выступлении объяснил, почему Россия была вынуждена начать специальную военную операцию по защите Донбасса.

"Украина готовилась к началу крупномасштабных боевых действий на Донбассе. У них было сосредоточено более 200 тысяч человек. Восемь лет страны НАТО накачивали их оружием, готовили. Они промывали мозги своим гражданам. Мы видим зашкаливающую русофобию. Мы видим ненависть ко всему русскому, библейскую ненависть — как Каин ненавидел Авеля. Если бы мы не вмешались, счет жертв на Донбассе шел бы на сотни тысяч. Мы могли ничего не делать, но остались бы мы после этого Россией?", — отметил телеведущий.

Соловьев также рассказал, что победа России возможна только за счет единства общества - именно с этого она и начинается.

"Сегодня мы воюем не с Украиной. Против нас все ресурсы и экономика стран НАТО. Но если так рассуждать, Давид никогда бы не победил Голиафа. Все дело в том, что не в силе Бог, а в правде. Достойны ли мы того, чтобы быть на стороне правды? Можем ли мы победить, не изменившись сами, продолжая жить, как будто ничего не происходит, как будто нет войны с НАТО, как будто каждый день не гибнут мирные люди? Почему победим именно мы? Ведь если бы добро всегда побеждало, зла бы не было. Наши ребята на линии фронта должны чувствовать и понимать, что они там не одни. Чтобы мы победили, у нас должно быть полное понимание ясности цели и собственной правды. Мы все должны осознать уровень исторической ответственности, мы должны многое изменить в себе", — заявил эксперт.

По мнению теле- и радиоведущего, победа зависит от каждого из жителей России, от работы над собой.

Проект "Знание о героях" посвящен участникам специальной военной операции и людям, совершившим героические поступки вне полей сражений: медикам и ученым, волонтерам, путешественникам, первооткрывателям. Главная цель проекта - объединение молодого поколения вокруг высших ценностей, таких как героизм в истории современной России, любовь к Отчизне и верность Родине, мужество и сила духа.