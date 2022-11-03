. Золотодобытчик Polymetal передумал продавать российские активы

Вадим Карасев

Крупнейший производитель первичного серебра и второй по объемам производства золота в РФ, компания Polymeta*l, решил пока не продавать собственные активы на внутреннем рынке страны. Об этом, общаясь с инвесторами, заявил генеральный директор фирмы Виталий Несис.

Несмотря на то, что в июле текущего года представители компании заявляли о возможной продаже российских активов, в настоящее время речи об этом не идет. Несис уточнил, что опасения у Polymeta*l вызвало обострение международной напряженности, продолжающееся с февраля 2022-го. Сейчас руководству кажется оптимальным сценарием не продажа, а разделение российских и международных активов.

"Продажа российских активов больше не рассматривается. Нашей целью является поддержание акционерной стоимости. Оптимальным сценарием считаем разделение активов между двумя юрисдикциями, что позволит акционерам получить максимальную выгоду от активов в двух странах", — заявил гендиректор компании.

За 3 квартала 2022 года реализация золота Polymeta*l в годовом выражении уменьшилась на 19%, опустившись до показателя в 816 тыс. тройских унций (25,4 тыс. кг). Продажи серебра, напротив, возросли на 20%, превысив 15 млн унций (466,5 тыс. кг). С недавнего времени добывающая компания начала продавать золото азиатским странам, добавил Несис.

"Ранее мы продавали большую часть золота через российские банки в Лондон, а в Казахстане мы продавали Национальному банку Казахстана. Сейчас в Казахстане мы продолжаем продавать золото Национальному банку, а российское золото покупает ряд стран Азии", — подытожил генеральный директор Polymeta*l.



Накануне стало известно, что мировые Центробанки закупили рекордный за 55 лет объем золота. Совокупно за первые девять месяцев текущего года регуляторы приобрели 673 тонн, в полтора раза больше, чем за весь 2021-й год (454 тонны). Закупки драгоценного металла за неполный год оказались самыми большими с 1967 года.

* экстремистская организация, запрещенная на территории России