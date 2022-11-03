. Золотодобытчик Polymetal передумал продавать российские активы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Золотодобытчик Polymetal передумал продавать российские активы

Золотодобытчик Polymetal передумал продавать российские активы

Крупнейший производитель первичного серебра и второй по объемам производства золота в РФ, компания Polymeta*l, решил пока не продавать собственные активы на внутреннем рынке страны. Об этом, общаясь с инвесторами, заявил генеральный директор фирмы Виталий Несис.

Несмотря на то, что в июле текущего года представители компании заявляли о возможной продаже российских активов, в настоящее время речи об этом не идет. Несис уточнил, что опасения у Polymeta*l вызвало обострение международной напряженности, продолжающееся с февраля 2022-го. Сейчас руководству кажется оптимальным сценарием не продажа, а разделение российских и международных активов.


"Продажа российских активов больше не рассматривается. Нашей целью является поддержание акционерной стоимости. Оптимальным сценарием считаем разделение активов между двумя юрисдикциями, что позволит акционерам получить максимальную выгоду от активов в двух странах", — заявил гендиректор компании.

За 3 квартала 2022 года реализация золота Polymeta*l в годовом выражении уменьшилась на 19%, опустившись до показателя в 816 тыс. тройских унций (25,4 тыс. кг). Продажи серебра, напротив, возросли на 20%, превысив 15 млн унций (466,5 тыс. кг). С недавнего времени добывающая компания начала продавать золото азиатским странам, добавил Несис.

"Ранее мы продавали большую часть золота через российские банки в Лондон, а в Казахстане мы продавали Национальному банку Казахстана. Сейчас в Казахстане мы продолжаем продавать золото Национальному банку, а российское золото покупает ряд стран Азии", — подытожил генеральный директор Polymeta*l.

Накануне стало известно, что мировые Центробанки закупили рекордный за 55 лет объем золота. Совокупно за первые девять месяцев текущего года регуляторы приобрели 673 тонн, в полтора раза больше, чем за весь 2021-й год (454 тонны). Закупки драгоценного металла за неполный год оказались самыми большими с 1967 года.


* экстремистская организация, запрещенная на территории России
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Патрушев обвинил США и Британию в вербовке международных террористов
Патрушев обвинил США и Британию в вербовке международных террористов
Золотодобытчик Polymetal передумал продавать российские активы
Золотодобытчик Polymetal передумал продавать российские активы
Фильм "Гарри Поттер и тайная комната" вышел 20 лет назад: архивные кадры (19 фото)
Фильм "Гарри Поттер и тайная комната" вышел 20 лет назад:
Microsoft Store получает интегрированные в Xbox уведомления
Microsoft Store получает интегрированные в Xbox уведомления
В США заявили о каскадном эффекте последствий поражения США в войне с Китаем
В США заявили о каскадном эффекте последствий поражения США в войне с
Российские власти захотели изменить налоговые соглашения с Турцией и ОАЭ
Российские власти захотели изменить налоговые соглашения с Турцией и
Россия и Турция начали определять список стран для поставок зерна и удобрений
Россия и Турция начали определять список стран для поставок зерна и
Что нужно делать и как просить Черного Водяного Кролика исполнить заветное желание: советы астролога на 2023 год
Что нужно делать и как просить Черного Водяного Кролика исполнить
Экс-"татушка" Лена Катина беременна. Звезда ждет ребенка от больного раком миллионера
Экс-"татушка" Лена Катина беременна. Звезда ждет ребенка от
Подборка гифок (25 гифок) - 02.11.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 02.11.2022
Песков раскрыл детали общения властей с производителями военной экипировки
Песков раскрыл детали общения властей с производителями военной
Россиянам дали советы по покупке золота
Россиянам дали советы по покупке золота

Топ на сегодня

Аренда недвижимости в Эмиратах
Аренда недвижимости в Эмиратах
Игра на расстоянии одного клика
Игра на расстоянии одного клика
Соцсети и реальность: девушка наглядно показала, как важно правильно позировать перед камерой (16 фото)
Соцсети и реальность: девушка наглядно показала, как важно правильно
Владимир Соловьев объяснил слова о ядерном оружии
Владимир Соловьев объяснил слова о ядерном оружии
Беременная Ольга Орлова раскрыла поклонникам пол будущего ребенка
Беременная Ольга Орлова раскрыла поклонникам пол будущего ребенка

Еще по теме

Канадская Enbridge может распродать активы на 4,5 миллиарда долларов
Франция заявила о заморозке российских активов на 1,2 миллиарда евро
Volkswagen назвал сроки продажи российских активов
ЦБ нарастил активы на $15 млрд за год