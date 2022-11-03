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Звезда сериала «Во все тяжкие» сменит имя

Звезда сериала «Во все тяжкие» сменит имяЗвезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол сменит имя

Американский актер Аарон Пол, известный по роли Джесси Пинкмана в сериале «Во все тяжкие», сменит имя. Об этом пишет The Mirror.

Аарон, настоящая фамилия которого Стертевант, уже много лет известен в киноиндустрии как Пол. В настоящее время он решил официально сменить имя себе, жене и своему сыну. Артист уже подал заявление в соответствующие органы.

Так, чета будет носить фамилию Пол. В настоящий момент жена актера известна как Лорен Парсикян. Сын по документам уже значится как Пол, однако Аарон решил сменить его имя с Каспера Эмерсона на Райдена Каспиана.

Аарон и Лорен поженились в 2013 году, через четыре года после того, как познакомились на фестивале Coachella. Супруги воспитываются двоих детей — четырехлетнюю дочь Стори Аннабель Пол и сына Каспера, который родился в апреле этого года.

Ранее стало известно, что экс-солистка «Тату» Лена Катина родит второго ребенка.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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