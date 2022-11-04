. 15 предметов интерьера, которые заставят любого гостя ахнуть от увиденного
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15 предметов интерьера, которые заставят любого гостя ахнуть от увиденного

15 предметов интерьера, которые заставят любого гостя ахнуть от увиденного

Многие любят обустраивать свои гнёздышки, чтобы там было уютно и комфортно. Но кто-то любит ещё и украшать интерьер своего дома ну уж очень странноватыми предметами. Благо дизайнеры с радостью готовы предлагать людям плоды своей фантазии. Здесь и кожаное кресло-краб, и стеклянный журнальный столик на крыльях голубя, и пуфик в виде кукурузы. В общем, всё то, на что так старательно охотятся любители всего экстравагантного и супернеобычного, чтобы утащить в своё логово. Интересно, а как их гости реагирует на все эти украшалки дома?

Присесть на крабика не желаете?

В объятьях человека-паука

Придавило чуток

Стол на стройных ножках в буквальном смысле

Когда креативность дизайнеров перешла все границы

Иногда именно та самая чудинка, которая была добавлена дизайнером в свою работу, и делает её уникальной и востребованной покупателями. Чем страннее, тем привлекательнее это может кому-то казаться.

Рука-свеча

Лохматый котостул

То ли стул, то ли стол

Чересчур реалистичный бюст

Не уверена, что я захочу сдувать пыль с её волос каждый месяц.

Всё держится на хрупеньких крыльях голубя

Заплыл в какие-то мутные воды

Туалетная бумага под охраной этой рыбы

Аппетитный пуфик

У кого-то мороженка растаяла

Присаживайтесь, не стесняйтесь

А вам приходилось когда-нибудь встречать странные элементы декора в домах?

# Интересное
По материалам: twizz

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