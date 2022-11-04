. 4 общественные установки, отравляющие вашу жизнь

Вадим Карасев

Народные мудрости часто становятся проклятием для того, кто считает их правильными. Несомненно, есть мудрые мысли, которые могут быть полезными, но среди множества установок есть те, которые крайне отрицательно влияют на ваш успех.

Сильнее всего отравляют нашу жизнь вредные привычки и оправдания, но они являются достаточно очевидными врагами счастья. Деструктивные общественные установкиже опасны тем, что зачастую идут с нами бок о бок с самого раннего детства, поэтому успешно маскируются под правильные советы.

Будьте проще, и люди к вам потянутся

У этой фразы может быть много разных смыслов, но только один из них является благоприятным. «Быть проще» полезно, когда вы знакомитесь с кем-то или пытаетесь прижиться в новом коллективе. В этом плане данное выражение означает «старайтесь быть проще в общении», «не чините препятствий формированию дружбы и доверительных отношений».

Довольно часто в эту фразу вкладывают крайне отрицательный смысл, пытаясь сказать: «Спустись на землю». Если кто-то говорит вам, что нужно быть проще в плане мечты и амбиций, то тут уже важно не слушать окружающих людей, потому что ваши цели и мечты могут быть любыми. Именно они движут нами, так что не отказывайтесь от них, если для кого-то они неприемлемы.

Всем тяжело, а кому-то еще тяжелее, чем вам

Это ужасная установка, которой еще с детства учат нас родители. Если вам тяжело, подумайте о том, что есть люди, которым еще хуже, чем вам. Согласно мнению тех, кто обожает такие фразы, нужно перестать жаловаться на жизнь. К сожалению, в жизни каждого из нас бывают такие моменты, когда действительно хочется пожаловаться, и это абсолютно нормально. Ни в коем случае стыдите сами себя тем. Что кому-то может быть хуже, чем вам, поскольку это может заставить вас испытывать чувство вины, а оно крайне негативно сказывается на энергетике.

Лучше синица в руках, чем журавль в небе

Еще одна болезненная установка на тему того, что ну нужно пытаться прыгать выше головы и гнаться за счастьем. Эта вредоносная установка словно говорит нам о том, что попытки стать лучше и успешнее — это не то, ради чего стоит жить. Данная поговорка не учит нас ни скромности, ни чему-то полезному. Да, рисковать нужно уметь, но если довольствоваться малым, это не позволит вам добиться наилучших результатов в тех сферах, которые являются для вас приоритетными. Рискуйте, но обдуманно и взвешенно, не ставя на кон все, что у вас есть.

Счастье в детях

Довольно странно, что в современном мире, где здравый смысл начинает понемногу брать верх над стереотипами, люди все еще в большинстве своем считают, что без детей никак. Многие уверены в том, что нужно заводить детей как можно скорее и как можно больше, хотя в глубине души такие люди сомневаются в своих убеждениях. Тут важно опираться не на мнение родителей и старших поколений, а на свое собственное. Если у вас нет ни толики сомнения в том, что вы хотите стать отцом или матерью, то это принесет вам счастье.

Многие живут за чертой бедности, но все равно заводят детей. Такие люди мыслят так: «Родим ребенка, а дальше посмотрим». Это ужасная недальновидность, которая порой выливается в большие проблемы для родителей и ребенка. Такой ответственный шаг должен быть осмысленным, спланированным и обдуманным. Если вам не хочется иметь детей, то и не нужно их заводить. Счастье не в них, а в свободе выбора.