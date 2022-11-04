. 4 ситуации, когда дела полезно отложить в сторону

Вадим Карасев

Ничего не делая успеха не достичь, и это чистая правда. С другой стороны, работать безостановочно день за днем тоже может быть вредно. Эксперты в области биоэнергетики рассказали о тех ситуациях, когда вам нужно срочно отложить дела в сторону.

Энергетический баланс крайне важен, поэтому порой нам очень важно периодические откладывать в сторону дела, чтобы заняться чем-то крайне важным или вовсе отдохнуть. Вот главные ситуации. в которых нужно сказать себе «стоп».

Когда вам нужно принять очень важное решение

Если вдруг перед вами поставили очень сложную задачу на работе, либо вам необходимо принять какое-то решение, требующее максимальной концентрации, то важно сначала отложить в сторону любые другие дела и проекты.

Сложные задачи требуют максимальной концентрации, поэтому крайне необходимо освободить ресурсы вашего мозга. Для этого нужно перестать заниматься текущими делами, ведь если гнаться за двумя или более целями, ни одной достичь, скорее всего, не получится.

Также важно отложить все свои дела на потом в том случае, если вам сейчас необходимо принять какое-то важное жизненное решение. Если от его принятия будет зависеть очень многое, то важно также дать себе возможность продумать все аспекты. Если параллельно с этим тратить ресурсы на что-то другое, можно упустить какую-то важную деталь.

Когда вы очень устали или находитесь в состоянии стресса

Энергетика человека не является бесконечной. Запас сил у всех нас ограничен, поэтому если вдруг вы устали и чувствуете физическое или интеллектуальное недомогание, нужно срочно отложить все дела на потом. Если продолжать заниматься работой и делами в состоянии тотальной усталости, можно заработать сильное переутомление.

Если продолжать работать в состоянии стресса, не избавившись от того, что вас выводит из состояния равновесия, можно лишиться энергии на очень долгий срок. Многие люди в таком случае получают нервный срыв. Это может стать началом черной полосы, так как вы рискуете сильно подорвать свое здоровье.

Когда вы едите

Когда человек ест, ему не стоит заниматься чем-то другим параллельно с приемом пищи. Трапеза должна быть чем-то вроде медитации, когда вы наслаждаетесь каждым кусочком еды, каждым блюдом. Эксперты в области биоэнергетики настоятельно рекомендуют откладывать на потом даже банальный просмотр сериалов и фильмов. Кажется, что тут нет ничего страшного, но на самом деле в таком случае слегка притупляется чувство насыщения. Вам может показаться, что вы не наелись, хотя съели достаточно.

Не зря есть поговорка «пока я ем, я глух и нем». Откладывайте любые дела по время приема пищи, чтобы получать от него больше удовольствия.

Когда у вас случилось что-то плохое

Если вдруг вам сказали плохую новость, отложите все дела на потом. Особенно это касается работы и важных проектов, поскольку, услышав плохую новость, мы начинаем фокусироваться на ней, теряя концентрацию. Также это позволит вам сэкономить драгоценное время, ведь в моменты переживаний и нервного напряжения мы начинаем совершать больше ошибок.