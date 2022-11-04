. Актер Машков и артисты "Табакерки" выступили для раненых участников СВО в госпитале Бурденко
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Актер Машков и артисты "Табакерки" выступили для раненых участников СВО в госпитале Бурденко

Актер Машков и артисты "Табакерки" выступили для раненых участников СВО в госпитале Бурденко

Народный артист России Владимир Машков и артисты театра Олега Табакова выступили для раненых участников СВО в филиале №3 Главного военно-клинического госпиталя им. Н.Н.Бурденко.

Творческая встреча прошла сегодня, 4 ноября, в День народного единства.


Приглашенные гости исполнили известные и любимые песни Владимира Высоцкого, а также песни военных лет, такие как "Катюша" и "Темная ночь", прочли свои любимые стихи. Со сцены артисты поздравили военных с праздником и пожелали крепкого здоровья.

После выступления артисты и военнослужащие пообщались в неформальной обстановке и сделали фотографии на память.

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По материалам: uposters.ru

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