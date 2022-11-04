. Алла Пугачева получит на халяву миллион в Израиле

Певице Алле Пугачеве не придется бедствовать за границей. Адвокат Андрей Алешкин рассказал журналистам о том, как Алла Пугачева устроилась в Израиле. Она уже оформила местное гражданство себе и своим двойняшкам, а это даёт ей право на получение материальной поддержки от правительства. Примадонна подала документы на получение израильского паспорта еще весной. Сделать ей удалось благодаря процедуре репатриации, которую прошел её молодой муж. Благодаря комику право на статус гражданина Израиля получили все члены его семьи. Вместе с этим каждому из них положен приятный бонус.Алешкин рассказал, что первые полгода правительство выплачивает каждому репатрианту ежемесячное пособие — 45 тысяч рублей. Получается, что за шесть месяцев семья Примадонны просто так получит миллион рублей. Неплохой подарок, учитывая сложную ситуацию мужа Пугачевой, потерявшим почти весь свой доход после побега из России. «Кроме того, Израиль разрешает иметь двойное гражданство, так что отказываться от российских паспортов Пугачевой и ее близким нет необходимости», — добавил адвокат «КП». Напомним, что Пугачевой выдали паспорт сроком на один год, но следующей весной (при условии, что она останется жить в Израиле) ей продлят его еще на пять лет. Дети артистки получили документы сразу с максимальным сроком действия. Певица своими планами не делится, но, по слухам, она решила встретить старость за границей, то есть её возвращения ждать не стоит.