. Алла Пугачева вызвала восхищение у сбежавшего Гребенщикова
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Алла Пугачева вызвала восхищение у сбежавшего Гребенщикова

Алла Пугачева вызвала восхищение у сбежавшего Гребенщикова
Певица Алла Пугачева покинула Россию с громким скандалом. Певец выразил свое восхищение коллеге. Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков живет теперь в Великобритании и ассоциировать себя с русским больше не хочет. Певец при любом удобном случае напоминает, что ненавидит свою родину и возвращаться туда не намерен.
В интервью немецкому изданию Bild, одиозный артист похвалил Аллу Пугачеву, которая тоже уехала за границу и оттуда шлет издевательские приветы своим соотечественникам. «Мое уважение всегда к ней было огромным. Оно просто зашкаливает», — заявил Гребенщиков.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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