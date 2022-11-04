. Алла Пугачева вызвала восхищение у сбежавшего Гребенщикова

Певица Алла Пугачева покинула Россию с громким скандалом. Певец выразил свое восхищение коллеге. Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков живет теперь в Великобритании и ассоциировать себя с русским больше не хочет. Певец при любом удобном случае напоминает, что ненавидит свою родину и возвращаться туда не намерен.В интервью немецкому изданию Bild, одиозный артист похвалил Аллу Пугачеву, которая тоже уехала за границу и оттуда шлет издевательские приветы своим соотечественникам. «Мое уважение всегда к ней было огромным. Оно просто зашкаливает», — заявил Гребенщиков.