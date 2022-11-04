. Аналитики оценили сделку Сбера по продаже доли в хорватской Fortenova Group
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Аналитики оценили сделку Сбера по продаже доли в хорватской Fortenova Group

Аналитики оценили сделку Сбера по продаже доли в хорватской Fortenova GroupСбер сообщил о продаже своей доли (43 процента) в хорватской компании Fortenova Group

Сбер сообщил о продаже своей доли (43 процента) в хорватской компании Fortenova Group, одной из лидирующих в сфере производства и розничной продажи продуктов питания. Об этом говорится в сообщении Сбера.

Покупателем стал крупный инвестор из ОАЭ Саиф Алькетби, чьи активы включают недвижимость, технологии и высокотехнологичные компании. Значительную часть его инвестиций составляют различные сделки с частным капиталом.

Комментируя сделку, Сергей Суверов, биржевой аналитик, инвестиционный стратег УК «Арикапитал» напомнил, что Сбер еще весной этого года заявил о том, что будет выходить из европейских активов в связи с геополитическими рисками.

«Сбер в целом концентрируется на внутреннем рынке, где он понимает ситуацию и может контролировать риски и может получить большую маржинальность», — говорит эксперт.

Выбор покупателя на Fortenova Group из ОАЭ обоснован, по его словам, двумя моментами. «Во-первых, в этой стране у инвесторов сейчас избыточная ликвидность, потому что они бенефициары высоких цен на нефть и могут себе позволить покупать такие активы. Во-вторых, с инвестором из ОАЭ Сберу проще договариваться, поскольку ОАЭ заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Поэтому я думаю, что Сбер получил хорошую цену, не думаю, что покупатель выламывал руки и требовал большого дисконта, — считает Сергей Суверов. — В любом случае, Fortenova Group для Сбера - не особенно значимый актив в масштабах общего бизнеса и на капитализации группы эта продажа вряд ли скажется».

Сооснователь, председатель комитета по развитию женского предпринимательства Московского городского отделения «Опоры России» Елена Краснова также напоминает, что Сбер еще в 2021 году сообщал о планах по продаже. «Команда Сбера, если видит, что какой-то из проектов не "взлетает", не показывает рентабельность в течение какого-либо времени, то они выставляют этот проект на продажу. И, возможно, высвободив средства, Сбер вложит их в более востребованный проект. Вполне вероятно, что средства вложат в развитие внутреннего рынка в России», — отметила эксперт.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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