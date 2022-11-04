. Анастасия Решетова сдула свои губы

Модель Анастасия Решетова решила поменять свою внешность. Недавно Анастасия Решетова кардинально изменила имидж. Бывшая возлюбленная Тимати сняла наращенные волосы и ресницы, а также убрала филер из губ. Пользователи Сети в один голос заявили, что без «тюнинга» модель стала только красивее. «Как вам хорошо без ресниц, губ и с короткой длиной. Еще бы без макияжа», — написала Анастасии одна из поклонниц. Решетова призналась, что сама осталась довольна преображением, и выполнила просьбу публики. Она показала видео, на котором позировала без фильтров и мейкапа. «Сама кайфую, девочки! Наконец-то я выгляжу на свой возраст. Но, думаю, волосы все равно скоро сделаю длинные», — поделилась звезда.